Tan Caglar - Der Teufel trägt Rollstuhl

Mit seinem neuen Soloprogramm geht Multitalent Tan Caglar auf Deutschlandtour.

Nach dem großen Erfolg von „Geht nicht - Gibts nicht“ legt Tan nun als Caglar Tan (Tschalar Tan) mit "Der Teufel trägt Rollstuhl“ höllisch gut nach.

„Ich brauchte über 40 Jahre um festzustellen, dass ich ein Scharlatan bin „Ich brauchte über 40 Jahre um festzustellen, dass ich ein Scharlatan bin, wenn man erst meinen Nachnamen und dann meinen Vornamen sagt.

Schade, dass Corona vorbei ist, denn eigentlich wollte ich mein nächstes Programm „Sagrotan“ nennen.“

Mit gewohntem Charme und einer etwas böseren Zunge als bisher, unterhält Tan sein Publikum mit Geschichten und Tü(r)cken des Alltags.

Eines ist sicher: Bei seinem Stand-Up sitzt nicht nur er, sondern auch seine Gags.