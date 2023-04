Tan Caglar "Geht nicht? Gibt's nicht! "

Tan Caglar ist der witzigste rollstuhlfahrende Deutschtürke der Welt! Im Frühjahr 2020 feiert er mit seinem zweiten Bühnenprogramm »Geht nicht? Gibt’s nicht!« Premiere.

Und wer könnte diesen Titel besser verkörpern als er, der mit seinem Alleinstellungsmerkmal eine neue Art von deutscher Stand-up-Comedy erschaffen hat?

Schon als junger Mensch ist Tan aufgrund einer Fehlbildung des Rückenmarks auf den Rollstuhl angewiesen. Doch aufhalten lässt er sich davon nicht – im Gegenteil: In amüsanter Manier deckt Tan Caglar die Tücken seines Alltags auf und rechnet dabei noch ganz nonchalant mit den »Fußgängern« in seinem Leben ab. Selbstironisch berichtet der smarte Comedian von Therapie-Besuchen, in denen er seine Kindheit verarbeitet, oder davon, wie er als Influencer Werbung für Springseile macht. »Geht nicht? Gibt’s nicht!« – So wird Tan zu einem Vorbild für viele, ob mit oder ohne Behinderung.