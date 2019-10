Tangarine (NL)

Tangarine ist ein Duo bestehend aus den Zwillingsbrüdern Arnout und Sander Drinks. Ihr aktuelles Album “There and Back” ist das beste, was die beiden Brüder je gemacht haben.

Das neue Album, was kürzlich erschienen ist, ist voll von inspirierender und persönlicher Musik. Die Aufnahmen begannen Anfang 2016 in Tuscon, Arizona, in den Studios der legendären Band Calexico. Die Calexico Frontmänner John Convertino und Joey Burns sind ebenfalls Teil der Rhythmus-Sektion auf dem Album.

“Certain people decide to be songwriters, but these guys just have to write songs,” sagte Drummer Convertino in einem Gespräch mit einem Dokumentationssteam, die einen Film über die Zwillingsbrüder produzieren. “If you have songs that are so complete and so natural,” fügte Convertino hinzu, “it’s easy to play, too.” Joey Burns spricht ebenfalls in den höchsten Tönen über die Brüder: “They are very talented as songwriters, singers and performers.”