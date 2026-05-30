Tangerine Dream ist eine elektronische Musikgruppe, die 1967 von Edgar Froese in Berlin gegründet wurde.

Ihr bahnbrechendes Album Phaedra, das 1974 veröffentlicht wurde, erreichte in Großbritannien Goldstatus und war der erste Erfolg der Band beim Label Virgin Records, bei dem sie kurz zuvor unter Vertrag genommen worden waren. Die Aufnahme wurde zu einem Meilenstein der elektronischen Musik. In den letzten 53 Jahren veröffentlichte Tangerine Dream mehr als hundert Alben.

Ihre frühen „Pink Years“-Alben spielten eine entscheidende Rolle in der Entwicklung des Krautrock. Ihre „Virgin Years“-Alben trugen dazu bei, die sogenannte Berliner Schule der elektronischen Musik zu definieren. Diese und spätere Alben waren maßgeblich für die Entwicklung der elektronischen Tanzmusik.