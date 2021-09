Fabian Strasser Razzmattazz

Who kicks your ass? – Razzmattazz! Razzmattazz ® (sprich: Räsmatäs) sind für Kenner der Szenelängst das neue Markenzeichen für Hardrock mit Kick-Ass-Garantie. Die Band ist auf dem allerbestenWeg, sich in der Profiliga zu etablieren. Ihr eigenständiger Sound, der irgendwo zwischen AC/DC, ZZTop und NWOBHM (New Wave Of British Heavy Metal) liegt, lässt den Hardrock-Fan jederAltersklasse voll auf seine Kosten kommen. Tohuwabohu und Halligalli, so die eigentliche Bedeutungdes Bandnamens Razzmattazz, sind dabei garantiert! .Die 2011 in Metzingen von Tom Schaupp gegründete Band war u. a. schon als Support mit Nazarethund Axxis auf Tour. Sie erhielt viermal in Folge den Rock- und Pop-Preis des DRMV (Deutscher Rock-und Popmusiker Verband) mit insgesamt 10 Auszeichnungen sowie 2018 und 2019 den AkademiaAward für den "Best Rock Song". Die energiegeladenen Eigenkompositionen haben Hitqualitäten undimmer ist der pumpende und fette Groove der Rhythm Section der Grund für ein mitgehendesPublikum. Razzmattazz knallt einfach auf die „Zwölf“. High-Voltage-Rock ‘n‘ Roll trifft es wohl amehesten was den Konzertbesuchererwartet. Nicht nur banal und laut, sondern vor allem packend undgroovend. Eine klasse Hardrock-Band mit einer klasse Setlist!

Die aktuelle Besetzung: Tom Schaupp (Gitarre, Gesang); Wolle Heieck (Gitarre, Gesang); Peter Ucik(Bass, Gesang); Ulf S. Gokeler (Schlagzeug)

Eine Reservierung per E-Mail (info@adler-meidelstetten.de) wird empfohlen.

