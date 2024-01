Tango Argentino - Tanzkurse mit Renate Fischinger und Christian Riedmüller

Das Herz des Argentinischen Tango schlägt in der Wärme der Musik, im Atem des Bandoneon, in der Not und der abgründigen Poesie der Geschichten, die gesungen werden. Und der Tanz? Begonnen hat der argentinische Tango – Gerüchten zufolge – in einer Umarmung, dann kamen die ersten Schritte und die Beine fingen an, miteinander zu spielen; zarte Kicks, gefährliche Kicks, ein leichtes Streichen des Fußes, ein jäher Stop... Vielleicht könnte man sagen, der argentinische Tango sei ein verfänglich unverfänglicher Tanz der Beine – aber so genau muss man es vielleicht gar nicht wissen. Im Zentrum steht das gemeinsame Gehen, das immer mehr und mehr ausgestaltet wird mit verschiedensten Elementen.

Bitte möglichst paarweise anmelden. Kurzfristige Änderungen werden auf der Webseite bekanntgegeben.

Anmeldung bei Renate Fischinger per Telefon unter 0711 2625378 oder per Mail an r.fischinger(at)gmx.net

Mehr Infos: www.tanzen-im-schwanen.de

Tanzkurse Tango Argentino

Beginn: Mo, 19. Februar & Mo, 29. April 2024

8 Kursabende - immer Montags (nicht in den Schulferien)

Im Anschluss an die Kurse können die Kursteilnehmer im Foyer des II. Obergeschosses noch frei tanzen.

Anfänger 19 Uhr

Mittelstufe 20 Uhr

Fortgeschrittene 21 Uhr

Hinweis: Günstig sind Schuhe mit Ledersohlen, die rutschen.

Gebühr (inklusive Üb-Abenden):

95 € pro Person // Wenn möglich, melden Sie sich zu zweit an.

Kursleitung: Renate und Christian

Renate und Christian tanzen seit über dreißig Jahren zusammen Tango Argentino und unterrichten seit sechsundzwanzig Jahren in der Zachersmühle Adelberg. Von 2002-2004 leiteten sie außerdem "Tango im Kulturwerk Stuttgart", seit 2005 "Tango im Kulturhaus Schwanen". Neben der Unterrichtstätigkeit veranstalten sie Tangofeste jeglicher Art. Unter der Leitung von Boris Hauck tanzten sie bis 2012 bei den Tangotheaterprogrammen "Ballade für einen Verrückten", "Der Mann von Esquina Rosada"u.a.. Renate gründete 2005 "SwingKultur Stuttgart" mit und unterrichtet dort Lindy Hop, Charleston etc.

