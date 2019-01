Tango Basics Workshop

Du möchtest erst einmal reinschnuppern, ob Dir der Tango gefällt, oder Du möchtest in wenigen Stunden die Basics dieses wunderschönen Tanzes kennenlernen?

In unseren Wochenend-Workshops (2 x 3 Stunden) lernst Du die Grundlagen des Tango Argentino in entspannter und lockerer Atmosphäre kennen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Anschließend hast Du die Möglichkeit, in den Basics 2 Kurs einzusteigen.

Wir freuen uns darauf, Dich in die faszinierende Welt des Tangos einzuführen!

Mehr Info & Anmeldung unter www.intango.de.