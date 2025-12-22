Tango Dinner Show

bis

Hofgarten Öhringen 74613 Öhringen

Erleben Sie eine Show der Extraklasse. Es erwartet Sie die erste Tango-Dinner-Show der Region. Das Vistoso Tango Ensemble mit Stargast Enrique Grahl „Word Champion“ und seiner Tanzpartnerin.

Tauchen Sie ein in die fesselnde Welt des argentinischen Tangos, in einer Show, die von Gefühlen, Leidenschaft, Virtuosität und Emotionen durchdrungen ist. „Tenor meets Tango“ verspricht einen Abend voller unvergesslicher musikalischer Momente, der noch lange nachhallen wird.

Eintritt, auf die Show abgestimmtes 3 Gang Menü und Aperitif zur Begrüßung

Reservierung erforderlich.

Einlass ab 18:00 Uhr, Beginn um 19:00 Uhr

Info

Essen & Trinken, Freizeit & Erholung
07941 95 99333
