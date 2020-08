Tango Komplott & Sängerin Katalin Horvath

Tango Komplott steht für höchste Konzentration, Leidenschaft und Virtuosität. Im Mittelpunkt steht die Musik Astor Piazzollas, dem Begründer des Tango Nuevo. Tango-Komplott erweitert das Repertoire mit Elementen des Jazz, des Klezmer, der argentinischen Folklore und eigenen Stücken. Zentrales Instrument ist dabei das tonfarbenprächtige Bajan des Virtuosen Andrej Mouline, der mit großartiger Dynamik die Zuhörer in seinen Bann zieht. Ihm zur Seite stehen der Württembergische Philharmoniker Michael Schwarz an der Geige, der Jazzpianist Tilman Jäger, ein wendiger Begleiter und ausdrucksvoller Improvisator, sowie Paul Müller am Kontrabass als lebendiger Impulsgeber. Beim Gastspiel in Nürtingen ergänzt die feurig-charismatische Sängerin Katalin Horvath das Quartett.

Das Konzert findet coronabedingt im Hof der Stadthalle K3N statt und bei schlechtem Wetter im großen Saal.