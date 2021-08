Tango Sí! spielt in originaler Piazzolla-Besetzung mit Bandoneon traditionellen Tango, Vals und Milonga sowie Tango Nuevo von Astor Piazzolla. In Tangoquintett-Besetzung (Bandoneon, Violine, Gitarre, Klavier, Kontrabass) erzählen wir die spannende Geschichte des argentinischen Tangos. Die erfrischenden Arrangements erklingen selbstbewusst neben den tiefgründigen Werken des großartigen Komponisten Astor Piazzolla, der den Tango Nuevo zur Weltmusik machte. Die fünf klassisch ausgebildeten Musikerinnen und Musiker des Tangoquintetts Tango Sí! holten sich ihre Tango-Erfahrungen durch Studienaufenthalte in Buenos Aires.

Programmdauer 1 Stunde ohne Pause, die Sitzplatzanzahl ist begrenzt. Bitte reservieren Sie rechtzeitig. Selbstverständlich werden alle Corona-Sicherheitsmaßnahmen, Abstands- und Hygieneregeln genau beachtet. Eintritt nur nach Voranmeldung