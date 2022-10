Tango Sensations - Hommage an Astor Piazzolla

Am 11. März 2021 wäre Astor Piazzolla 100 Jahre alt geworden.

Damals hatten wir zur Feier seines runden Geburtstags ein Konzert mit den europaweit gefragten Tango-Nuevo-Interpreten geplant, das wir nun in einer Kooperation mit dem Filmklang Festival nachholen.

Astor Piazolla, Großmeister und Begründer des Tango Nuevo, war ein begnadeter Bandoneonspieler und zugleich ein außergewöhnlicher Komponist. Er revolutionierte den argentinischen Tango und brachte ihn aus den Vorstadtkneipen von Buenos Aires in die internationalen Konzertsäle.

Filmklang zeigt um 17 Uhr im Alten E-Werk „Astor Piazzolla – The Years of the Shark“, ein packendes Filmporträt aus der Sicht des Piazzolla-Sohns Daniel Rosenfeld mit außergewöhnlichem, bislang unveröffentlichtemMaterial.

Nach einer Pause mit lateinamerikanischen Drinks folgt das Konzert. So rundet sich der Abend zu einer für alle Sinne eindrücklichen Hommage an den großen argentinischen Tango-Revolutionär.