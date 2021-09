William Sabatier (Dijon), Bandoneon

Friedemann Wuttke (Stuttgart), Gitarre

Winfried Holzenkamp (Freiburg), Kontrabass

Astor Piazzolla hat aus der einstmals belächelten Musik des Tangos eine Form zeitgenössischer Kunst geschaffen, er brachte den Tango von den Vorstadtkneipen in Buenos Aires in die internationalen Konzertsäle. Piazzollas Stil basiert auf dem argentinischen Tango mit Elementen aus Klassik und Jazz. Das aus den 60er-Jahren stammende „Las Quatros Estaciones Portenas“ ist sein berühmtestes Werk, der Titel spielt auf die „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi an. Die „Five Tango Sensations“ sind Piazzollas letztes zyklisches Werk und die Aufnahmen davon waren seine letzte Studioproduktion.

William Sabatier gehört zu den weltweit bedeutendsten Interpreten und Arrangeuren der Musik von Astor Piazzolla. Seit vielen Jahren arbeitet er mit den besten Tango Nuevo Musikern zusammen und leitet verschiedene Ensembles, die in der ganzen Welt auf Tournee gehen.

Friedemann Wuttkes künstlerisches Profil zeichnet sich aus durch eine kompromisslose Hinwendung zum klassischen Repertoire und zur ernsthaften Programmgestaltung. Wuttke studierte an der Musikhochschule Stuttgart und besuchte Meisterkurse international bekannter Solisten.

Winfried Holzenkamp studierte klassischen Kontrabass an der Musikhochschule in Köln und absolvierte ein Studienjahr in Buenos Aires. Er gilt als Spezialist für den Kontrabass im Tango.

Neben ihren Tätigkeiten als Solisten und in verschiedenen nationalen und internationalen Formationen sind die drei Musiker seit 2017 als Tango TRIO gemeinsam unterwegs.