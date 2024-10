Tango Shalom - Tanzkomödie mit humorvoller Haltung des Respekts und der Offenheit für andere Kulturen

Rabbi Moshe Jehuda lebt mit seiner Familie in einem jüdisch-orthodox geprägten Stadtteil von Brooklyn, New York City. Dort unterrichtet er an der Talmud-Tora-Schule.

Durch die Kürzung seines Unterrichtsauftrags gerät er in finanzielle Nöte, die er mit der Suche nach einem Zweitjob zu lösen versucht.

Durch Zufall lernt Moshe die Tanzlehrerin Viviana kennen. Sie hat gerade ihren untreuen Partner verloren, mit dem sie an einem Tanzwettbewerb teilnehmen wollte. Sofort erkennt sie sein Talent. Gemeinsam wollen sie einen hochdotierten Tangowettbewerb gewinnen, da das Preisgeld beiden eine große Hilfe wäre. Und tatsächlich tanzt Moshe ziemlich gut, nur darf er als verheirateter Rabbi keine andere Frau berühren. Auf welche skurrilen Lösungen sie kommen, erzählt dieser Film. Die Profi-Tanzdarbietungen sind ein Vergnügen für sich, das sich bestens mit dem Schwung und der Lebensfreude einer Wohlfühlkomödie paart.