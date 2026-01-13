TANGO UNLIMITED - Tangogeschichten

Tango ist mehr als Musik. Tango ist ein Lebensgefühl. Er atmet Sehnsucht, erzählt von Leidenschaft, Lust und Melancholie, spielt mit Hingabe, Erotik und überschäumender Lebensfreude.

Genau dieses Feuer bringt das Ensemble TANGO UNLIMITED auf die Bühne. Die sechsköpfige Formation, bestehend aus Violine, Saxophon, Akkordeon, Piano, Kontrabass und Schlagzeug, entführt ihr Publikum in die Welt der großen Tangogeschichten: mal zart und sehnsuchtsvoll, mal wild und rhythmisch, immer voller Intensität.

Das Programm spannt einen weiten Bogen von den großen Klassikern des argentinischen Tangos über den aufregenden Tango Nuevo bis hin zu überraschenden Ausflügen in Jazz und Filmmusik. So entstehen musikalische Episoden vom Suchen und Finden, vom Lieben und Leben - facettenreich und emotional.

Ein besonderes Highlight ist das Tanzpaar Martina Beilharz & Daniel Canuti, die den Tango zu ausgewählten Stücken auf der Bühne lebendig werden lassen: sinnlich, energiegeladen und voller Eleganz.

„Grenzenlose Tangoleidenschaft von Buenos Aires bis Paris – Tango Unlimited bietet Tango-Melodien auf Weltniveau in allen Facetten – musikalisch und tänzerisch.“ (Lauffener Bote)

Ein Abend voller Leidenschaft, Rhythmus und Eleganz – ein Fest für Herz, Ohren und Augen. Wer Tango liebt, darf dieses Konzert nicht verpassen, wer Tango noch nicht liebt, wird es danach tun!

TANGO UNLIMITED sind:

Ruth Sabadino – Saxophon & Moderation

Markus Herzer – Klavier & Leitung

Christoph Sabadino – Schlagzeug

Ulrich Schlumberger – Akkordeon

Amy Lungu – Violine

Steffen Hollenweger – Kontrabass

Martina Beilharz & Daniel Canuti – Tanzpaar