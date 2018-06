Das neue Tangoduo Pozo-Rutigliano präsentiert:Tango zum Hören.

Wir, Angela Rutigliano, Piano und Ada Gosling-Pozo, Violine sind zwei klassisch ausgebildete Musikerinnen deren Herz für den Tango schlägt! Angela absolvierte ihr Studium am Conservatorio "N. Piccinni” in Bari (Italien) und an der Accademia "Santa Cecilia” in Bergamo (Italien) und kam dann nach Deutschland.

Ada studierte in Berlin an der Hochschule der Künste (heute Universität der Künste) bevor sie ihre Stelle beim SWR SYMPHONIEORCHESTER in Stuttgart antrat.Beide vervollständigten ihre Studien für den Tango in Argentinien, den USA und in Europa bei namhaften Tangomusikern.

Der Tango lebt! Nicht nur zum Tanzen! Viele junge Musiker begeben sich auf die spannende Reise was nach Piazzolla kommt und finden immer neue Formen und Klänge für den Tango. Diese Neuheiten wollen wir euch vorstellen, in einem immer sich verändernden Programm mit interessanten Neuentdeckungen. Aber auch alte Meister wie Piazzolla und Salgan werden in anspruchsvollen Arrangements zu hören sein. In jedem Falle eine Bereicherung für die Ohren begeisterter Tangomanen.