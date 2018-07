Tanino Trio entsteht 2014, nachdem die Musiker von Tanino Dúo bereits das zweite Jahr in Folge gemeinsam mit der Geigerin Katharina Deißler durch Deutschland und die Schweiz getourt waren.

Damit fügt sich zu der bereits bekannten Besetzung von Gitarre (Fernando Sánchez) und Harmonika (Santiago Álvarez) ein weiteres Instrument, das ebenso auf eine lange Tradition zurückblicken kann und dies nicht lediglich bis zur Entstehung der “Orquestas Típicas”, sondern bis zu den Anfängen des Tangos – als die übliche Besetzung der Guardia Vieja die des Trios Geige, Gitarre und Flöte war. Seit sich die Musiker kennen arbeiten sie gemeinsam an einem Repertoire, das sich der argentinischen Popularmusik widmet.

Der Schwerpunkt liegt auf den Tangos, Milongas und Valses verschiedener Epochen. Das Interesse des Trios geht dabei einerseits der Tanzbarkeit des Genres nach, zum anderen der Lyrik seiner Melodien und der diesbezüglichenAusdrucksmöglichkeiten der Violine.

Die drei Musiker treffen bereits Anfang 2013 in Buenos Aires aufeinander und treten unter dem Namen “Tanino dúo + Katharina Deißler” alsbald zu dritt auf den Bühnen der Hauptstadt auf, unter anderem im Café Vinilo, Hasta Trilce, Torcuatto Tasso, Sanata Bar und der Milonga de La Catedral. Noch im gleichen Jahr unternehmen sie ihre erste gemeinsame Tournee durch Deutschland, wo sie sowohl auf Milongas spielen als auch Konzerte geben. Im März des darauffolgenden Jahres, 2014, nimmt Katharina Deißler an der Einspielung der zweiten CD “Pulso Sur”des Duos teil, welche unter der künstlerischen Leitung von Ignacio Varchausky entsteht und von dem Label Los Años Luz veröffentlicht wird. Kurz darauf unternehmen sie als Trio ihre zweite Reise nach Europa, wo sie in Deutschland erneut unter anderem in Freiburg, München, Berlin, Leipzig, Stuttgart, Bremen und in der Schweiz in Zürich auftreten. Zurück in Buenos Aires präsentieren sie im Anschluss nun zusammen die CD “Ni es Cielo, ni es Azul".