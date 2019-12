Movie meets Musical

Tanja Böhler und Ines Amanovic präsentieren ein buntes Programm, welches in zahlreichen Kostümen durch die schönsten Film- und Kinoklassiker, und in die Welt des Musicals führt. Unteranderem präsentieren sie Titel aus „Grease“ und „Jekyll and Hyde“, oder lassen Filmtitel aus „Wie im Himmel“ und „Mamma Mia 2 „ erklingen. Auch darf ein kleiner Ausschnitt des Musical „Anastasia“ in Ihrer Show nicht fehlen.

Die aus Benningen a. N. stammende Tanja Böhler und Ines Amanovic aus Denkendorf haben sich im Jahr 2000 im Stuttgarter Karneval kennengelernt.

Seit mehreren Jahren sind Tanja und Ines als Solisten-Duett mit Gotthilf Fischer unterwegs.

Sie haben unter anderem aber auch auf unzähligen Empfängen und privaten Veranstaltungen für Persönlichkeiten gesungen.

Auch die Arbeit vor der Fernsehkamera ist den beiden Sängerinnen nicht fremd. In den letzten Jahren wirkten sie in Sendungen wie „Melodien für Millionen“,

„Fröhlicher Feierabend“, „Sonntagstour“ und verschiedenen weiteren SWR-Produktionen mit. Außerdem waren sie ein fester Bestandteil in Gotthilf Fischers „Straße der Lieder“.