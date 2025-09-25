Tanjusch & Bande | Gollmer & Schüll

Nach der Sommerpause nimmt das Kettenkarussell wieder Fahrt auf – und bringt zum Neustart zwei Acts auf die Bühne, die auf ganz unterschiedliche Weise mit Sprache, Klang und Gefühl spielen.

Eröffnet wird der Abend von Gollmer & Schüll, einem Duo, das seine musikalischen Wurzeln zwischen Folk und Blues verortet – und dabei Dialekt und deutsche Sprache charmant in Szene setzt. Mit einer Mischung aus lässiger Intimität und viel Liebe zur Melodie lassen die beiden Musiker eine Atmosphäre entstehen, die irgendwo zwischen Wohnzimmerkonzert und Lagerfeuer-Jam-Session schwebt. Ihre Musik klingt, als hätten sich Jack Johnson, Kings of Convenience, Georg Danzer und Wolle Kriwanek gemeinsam zum Musizieren verabredet – entspannt, ehrlich und mit einem Augenzwinkern.

Den zweiten Teil des Abends gestaltet Tanjusch & Bande. Nachdem die Stuttgarterin Tanjusch vor der Sommerpause bereits das Publikum als Solo-Künstlerin berührt hat, kehrt sie nun verstärkt durch ihre Bande zurück auf die Bühne des Labs. Unterstützt von Gitarre, Bass, Saxofon und Keys entfalten ihre Lieder noch einmal neue Tiefe und klangliche Weite. Ihre Songs – poetisch, verspielt und voller Gefühl – erzählen von Straßen, Fähren und Fensterbänken, vom Menschsein in all seinen Nuancen. Mal auf Deutsch, mal in Fantasiesprache – aber immer direkt aus dem Herzen.

Ein Abend voller feinsinniger Texte, warmem Sound und musikalischer Vielfalt – genau das Richtige zum Ankommen nach einem langen Sommer.