Tansy Davies mit Keyboarder Jochen Gärtner

Tansy entdeckte schon als Kind ihre Liebe zur Musik. Zu Hause wurde früher vor allem Soul- und Funkmusik gehört. Hierfür schlägt das Herz der sympathischen Sängerin am meisten. Später führte ihre Neugierde und Experimentierfreude sie auch zum Jazz.

Die Deutsch-Amerikanerin ist jedoch auf keinen Stil festgelegt und fühlt sich in vielen Genres zu Hause, egal ob Soul, Pop, Rock oder Jazz. Mit ihrer unverkennbaren Stimme voller Leidenschaft und Intensität verzaubert sie ihr Publikum.

Als gefragte Solistin führte sie die Musik weit über die Grenzen von Deutschland hinaus.

So nahm sie beispielsweise 2009 am Montreux Jazz Festival teil und war im März 2011 auf Konzertreise in Südafrika. Mit Jochen Gärtner, einem der bekanntesten und talentiertesten Pianisten und Keyboarder unserer Region, werden Sie auf eine Reise quer durch die Musikstile und Zeiten entführt. Mit viel Liebe, Spielfreude - und immer mit einer ganz eigenen Note.

Die Veranstaltungsreihe "Kultur im Klinikum" findet einmal monatlich dienstags statt. Präsentiert werden Konzerte, Kleinkunst- oder Theateraufführungen sowie Tanz- und Literaturveranstaltungen. Diese richten sich in erster Linie an Patientinnen und Patienten des Klinikums, Besucher und Mitarbeiter. Veranstalter sind die SLK-Kliniken in Kooperation mit dem Schul-, Kultur- und Sportamt der Stadt Heilbronn und der Volkshochschule Heilbronn.