Tante Friedel – Tandem Music Tour

Wir freuen uns sehr, dass das Folk- und Weltmusik-Duo Tante Friedl wieder zu uns kommt.

Mit Akkordeon, Banjo und ihren kraftvollen Stimmen kreieren Magdalena Kriss aus Deutschland und Dan Wall aus New York State eigene Songs sowie neue, packende Interpretationen von Folk- und Roots-Musik aus Mitteleuropa, dem Balkan und Amerika. Ihr vielfältiges und mit einer wunderbaren Leichtigkeit gespieltes Repertoire gibt Einblicke in andere Kulturen, Geschichten und Perspektiven. Seit 2020 sind die beiden in den Sommermonaten auf ihrer„Tandem Music Tour“ unterwegs. Im Sommer 2021 veröffentlichten sie ihr Debütalbum „Tandem“, das in zwei Kategorien für den „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ nominiert wurde.