Tante Friedl

Mit Akkordeon, Banjo und ihren kraftvollen Stimmen kreiert das Duo Magdalena Kriss aus Bayernund Dan Wall aus New York State eigene Songs sowie neue, packende Interpretationen von Folkund Roots-Musik aus Mitteleuropa, dem Balkan und Amerika.

Ihr vielfältiges Repertoire vonGewerkschafts- und Protestsongs bis hin zu Liedern über Liebe, Verlust, Natur und Abenteuer gibtEinblicke in andere Kulturen, Geschichten und Perspektiven.Eine Performance aus akustischem Volksmusik-Punk, Kabarett und Straßenmusik aus New Orleans,denn das Duo musiziert in bester Straßenmusik-Manier, gleichermaßen mit Energie, Biss undCharme über das Leben, die Liebe und die Arbeit und kämpft gegen soziale und ökologischeUngerechtigkeit..Im Januar 2023 gewannen sie die FREIBURGER LEITER, den Preis der Freiburger Kulturbörse!