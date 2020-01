Tanz auf dem Vulkan

Der legendäre Langenburger Nachtclub „Chez le°Philosophe“ eröffnet nach 100 Jahren erneut seine Pforten - für nur eine, unvergessliche Nacht!

Charleston, Jazz und Elektro Swing, wie man ihn sonst nur in den schillerndsten Clubs an der Spree zu hören bekommt. Philosophieren an der Bar des Philosophen. Lindy Hop zum scheppernden Klang der Trompeten.

Tauchen Sie mit uns ein in die Ära der goldenen 20er Jahre. Entdecken Sie den verruchten

Charme eines Hinterhof-Keller-Clubs und folgen Sie dem mitreisenden Beat.

Passende Kleidung obligatorisch!