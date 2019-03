Tanz aus der Reihe: Nicola Septem

Nicola Septem ganz nach dem Motto schneller höher und weiter. Seine Hingabe und Passion gilt verspielten TecHouse-Klägen und deepem Techno. Nicht umsonst heißt seine 2010 gegründete Veranstaltungscrew „Going Deeper“ und wir haben Ihn wieder in´s Buko geladen! Und genau dass, haben wir mit den Jungs von "Abfahrn Industries" auch gemacht - also, um genau zu sein..auf die Buko-Terrasse! Be there, mit BassTendenz & Co.