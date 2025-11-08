Der Musikverein Gomaringen lädt Sie herzlich ein zu „Tanz de(n) Herbst“, einem stilvollen Ballabend mit besonderem Flair.

Unter dem Motto „Hören. Genießen. Bewegen.“ erwartet Sie ein unvergesslicher Abend voller Tanz, Musik und kulinarischem Genuss.

Musikalisches Programm:

Eröffnung durch das Schwäbische Salonensemble

Das renommierte Ensemble, gegründet 2015 an der Musikhochschule Stuttgart, gestaltet den ersten Teil des Abends und begleitet Sie auch während des Buffets mit eleganter Dinnermusik.

Tanzmusik mit zwei Orchestern

Tanzen Sie Standard- und Lateintänze in festlicher Atmosphäre!

Pop- und Swing Concert Band Gomaringen

Im zweiten Teil des Abends übernimmt die Pop- und Swing Concert Band Gomaringen unter der musikalischen Leitung von Benjamin Gerny das musikalische Ruder.

Showeinlage

Lassen Sie sich auch in diesem Jahr von einer überraschenden Tanz-Showeinlage begeistern!

Kulinarisches Highlight:

Genießen Sie ein kalt-warmes Buffet mit Vorspeise, Hauptgericht und Dessert, das wir gemeinsam mit dem Restaurant „Michels Waldhorn“ für Sie zusammenstellen. Im Preis inbegriffen ist außerdem ein Glas Sekt zur Begrüßung.