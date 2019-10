Tanz der Moleküle X

Eine viertel Stunde nach Mitternacht öffnen wir wieder die Tore für euch zu Würzburgs größter Neujahrsparty der Extraklasse!

Silvester ist der Tag, an dem ihr endlich wieder alle Freunde treffen könnt. Ihr habt lecker gegessen, das Feuerwerk zusammen angeschaut, und jetzt? - Kommt doch in die Posthalle, auf die größte Silvesterparty Würzburgs. Diese Party gehört mit der bereits zehnten Auflage zur Silvester-Tradition wie das obligatorische Raclette- oder Fondue-Essen.

Das Beste an der Party: Mit zwei Floors ist für jeden Geschmack etwas dabei! Ob euch nun Evergreens, One-Hit-Wonder, aktuelle Lieblingshits oder doch lieber bebende Elektrobeats ins neue Jahr begleiten, sei euch selbst überlassen; Hauptsache ihr könnt bis in die frühen Morgenstunden tanzen!

Floor 1: Greatest Hits

Zweifelsohne: Der Plattenschrank von DJ OLE + DJ EMENCEE ist randvoll bestückt mit all euren Lieblingshits der letzten Jahre, die ihr wahrscheinlich viel zu lange nicht mehr auf den Ohren hattet. Wer zwischen den Jahren also gerne ein wenig in Nostalgie schwelgt, ist hier genau richtig. Freut euch auf jede Menge Ohrwürmer, die ihr so schnell nicht mehr aus dem Kopf bekommt, und mit denen ihr das neue Jahr stimmungsvoll begrüßt könnt.

Floor 2: Electronic

Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 mischt das Projekt "Apartment Zero Music" die elektronische Musikszene in Würzburg auf. Was auf ihrer Playlist steht, macht das Stillsitzen unmöglich! Denn bei ihren treibenden Beats muss sich jeder unweigerlich bewegen! Selbst der letzte Elektro-Muffel wird hier von den Bässen und Beats überzeugt werden.