Tanz: Habitat

Still sitzen und strickt nach vorne schauen? Heute nicht! Holzskulpturen von Volker Schnüttgen, ausgestattet mit Bildschirm und Lautsprecher, verteilt im Saal, bilden den Raum der allerersten Performance-Installation in der TauberPhilharmonie.

Unter Anwendung neuer Technologien wird in Echtzeit eine Verbindung zwischen den Skulpturen und der Tänzerin Renate Graziadei vom Kollektiv laborgras geschaffen. So besetzt sie einzeln oder als vielfacher Klon die virtuellen Räume der Plastiken. Ein temporärer »Lebensraum« (Habitat) entsteht. Real stattfindendes, aber auch medial übertragenes »Leben« in den Skulpturen wird vom Publikum in Bewegung gleichzeitig erfahren. Es gibt keine Lücke zwischen Spielfläche, Publikum, Performer, Akustik und Skulptur. Habitat – eine begehbare Performance-Installation und hochspannendes Finale unseres dreijährigen Tanzland-Projektes!

laborgras

Eine Produktion von laborgras & Volker Schnüttgen, gefördert aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds Berlin.

Gefördert im Programm Tanzland der Kulturstiftung des Bundes. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.