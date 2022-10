Tanz HAMONIM

70 Menschen sind eine Masse, die etwas bewegen kann. Aber was ist eine einzelne Person inmitten 69 anderer Menschen? Ist sie ausgeliefert oder findet sie Schutz?

Wie viel Macht kann eine Gruppe ausüben und was für eine Art von Gemeinschaft entsteht daraus? Nachdem sich die in Hamburg ansässige Tänzerin und Choreografin Patricia Carolin Mai in ihren vorherigen Stücken mit körperlichen Grenzsituationen befasste, erforscht sie zum Auftakt des Tanz-Schwerpunkts in der TauberPhilharmonie mit » HAMONIM « die Schutzmechanismen von Gemeinschaft und was nötig ist, um als Einzelne*r in der Gruppe zu bestehen. Mit bis zu 40 Mitwirkenden aus der Region entsteht eine Bühnengemeinschaft, die die Parameter von Zusammensein seziert und eine kritische Haltung zur Masse praktiziert.

Werde auch Du Teil dieser Auseinandersetzung und nimm am Tanz-Workshop für die Aufführung von HAMONIM teil! Alle Menschen mit allen Körpern, (Tanz-)Erfahrungen und Geschichten sind willkommen.

Infos und Anmeldungen bald auf tauberphilharmonie.de.

__

»HAMONIM« ist eine Produktion von Patricia Carolin Mai und K3 | Tanzplan Hamburg. Gefördert von: Hamburgische Kulturstiftung, Behörde für Kultur und Medien Hamburg, Rudolf Augstein Stiftung. Unterstützt durch: Seoul Dance Center, Goethe-Institut Korea, Hochschulsport Hamburg, Claussen-Simon-Stiftung.