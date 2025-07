Tanz im Kurhaus

Die Tanzsaison in Bad Rappenau ist im vollen Gange! Beschwingt und mit guter Laune wird im Kurhaus an mehreren Sonntagen im Monat das Tanzbein geschwungen.

Musikalisch begleitet werden die Tanznachmittage und -abende von unseren beliebten und erfahrenen Kurhausmusikern. So wird der Tanz zu einer stimmungsvollen Veranstaltung, bei der keiner stillsitzen kann.

Die nächsten Tanznachmittage finden an folgenden Sonntagen von jeweils 15 bis 18 Uhr statt: 10. und 24. August und 7. und 21. September 2025. Am Sonntag, 24. August und Sonntag, 21. September haben die Tänzer zudem von 19 bis 22 Uhr die Gelegenheit in den Abend zu tanzen.

Und wann dürfen wir Sie zu diesem ausgelassenen Tanzvergnügen in Bad Rappenau begrüßen?