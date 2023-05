Die Hirsche haben einen Geheimplatz direkt am See entdeckt, wo es wunderbar ruhig und friedlich ist. Doch dann kommen immer mehr Tiere und mit der Ruhe ist es direkt vorbei. Darüber sind die Hirsche gar nicht erfreut. Seinen Geheimplatz will man doch mit niemanden teilen ... oder?

Vorlesen und Basteln ab 5 Jahren.

Anmeldung bis 14.06. erforderlich unter Tel. 07361/988018 oder bibliothek.unterkochen@aalen.de