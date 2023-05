Vortrag: Überlebt die Demokratie die künstliche Intelligenz?

Die digitale Revolution hat viele bahn­brechende Neuerungen mit sich ge­bracht. Es scheint, das Ziel vieler Tech­-Führungskräfte sei nichts Geringeres, als die Welt von Grund auf neu zu erfinden.

Doch wenn in diesem Zusammenhang "De­mokratie" als "veraltete Technologie" be­zeichnet wird und IT-Unternehmen an neuen "Betriebssystemen" für die Gesellschaft ar­beiten, die sie in "Smart Cities" und "Smart Nations" einsetzen, macht sich oft Angst vor "technologischem Totalitarismus" breit. Auch der Rechtsstaat und die Menschen­rechte werden mitunter in Frage gestellt, in dem Versuch, die Welt datengetrieben und Kl-gesteuert zu optimieren und nachhaltiger zu machen.

Referent: Professor Dirk Helbing, Com­putational Social Science, ETH Zürich

Der Vortrag mit anschließender Dis­kussion wird in Kooperation zwischen der Hochschule Aalen und dem keb ­Bildungswerk Ostalbkreis im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Katholischen Erwachsenenbildung im Ostalbkreis veranstaltet.