TANZ im PARK & LIVE im PARK

TANZ IM PARK - Musik unter freiem Himmel, Stimmung ohne Grenzen! Dieses Jahr bewusst anders.

Keine überteuerten Mega-Acts – wir setzen 2026 auf lokale DJs, Künstler & echte Stimmung statt nur auf große Namen.

Was dich erwartet:

Zwei Tage Musik, Sommer, Drinks & gute Menschen mitten im Prinzengarten.

Egal ob jung oder alt – tagsüber gibt es keine Altersbegrenzung, jeder ist willkommen!

Line Up LIVE im PARK am 03.07.2026

• JOHN NOVILLE & BAND

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... und viele mehr!

Line Up TANZ im PARK am 04.07.2026:

• MÜLLER mit SIEGEL

• WALDMENSCH live

• INTAKTOGENE

• CAMURO / NOAH G

• VALENTINO VOLTA

• STEINPILS / ESKA

• TILL B / TEEKAY

• AYK / M.A.U.R.I

• USAIN GOLD

Doch damit ist noch lange nicht Schluss - wenn die Sonne untergeht, geht die Party weiter!

AFTER PARTY im ALFONS X - Tanz in die Nacht mit den Sounds, die du liebst!