TANZ im PARK & LIVE im PARK

TANZ IM PARK - Musik unter freiem Himmel, Stimmung ohne Grenzen! Dieses Jahr bewusst anders.
Keine überteuerten Mega-Acts – wir setzen 2026 auf lokale DJs, Künstler & echte Stimmung statt nur auf große Namen.
Was dich erwartet:
Zwei Tage Musik, Sommer, Drinks & gute Menschen mitten im Prinzengarten.
Egal ob jung oder alt – tagsüber gibt es keine Altersbegrenzung, jeder ist willkommen!
Line Up LIVE im PARK am 03.07.2026
• JOHN NOVILLE & BAND
• FOLLOW ME
... und viele mehr!
Line Up TANZ im PARK am 04.07.2026:
• MÜLLER mit SIEGEL
• WALDMENSCH live
• INTAKTOGENE
• CAMURO / NOAH G
• VALENTINO VOLTA
• STEINPILS / ESKA
• TILL B / TEEKAY
• AYK / M.A.U.R.I
• USAIN GOLD
Doch damit ist noch lange nicht Schluss - wenn die Sonne untergeht, geht die Party weiter!
AFTER PARTY im ALFONS X - Tanz in die Nacht mit den Sounds, die du liebst!