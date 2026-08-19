Der überaus erfolgreiche Tanz im Scala wird zum 10jährigen Jubiläum die Scala-Tanzfläche zum Beben bringen.

Endlich mal wieder richtig Tanzen gehen, wie früher in der Disco. Danach sehnen sich viele, deren Jugend bereits etwas länger zurück liegt. Gelegenheit gibt es dazu wenig, bestenfalls auf privaten Parties. Aber gerade das Tanzen mit Gleichgesinnten zur Musik ihrer Jugend begeistert heute genauso wie damals.