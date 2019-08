Interkulturelles Fest

Tolles Programm für Familien, mit vielen spannenden Mitmachaktionen für Jung und Alt.

Die Asociación Ecuatoriana, die Weltenküche e.V., das Srilankische Demokratische Forum, Cercle Francophile de Ludwigsburg e.V., Totonga Afrika e.V., sie alle und noch 60 weitere Gruppen, Vereinen und Organisationen feiern am 21. September 2019 gemeinsam mit der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz und dem Büro für Integration und Migration der Stadt Ludwigsburg das 14. Interkulturelle Fest auf dem Ludwigsburger Marktplatz.

Brücken bauen, Begegnung ermöglichen und Berührungsängste abbauen - das haben sich Caritas und Stadt Ludwigsburg auch in diesem Jahr für die gemeinsame Veranstaltung vorgenommen und setzen damit ein Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit in unserer Stadt. Dabei ist es allen Beteiligten ein Anliegen, nicht nur miteinander zu feiern, sondern auch wichtige Informationen rund um die Themen Teilhabe, Integration und Migration sowie ehrenamtliches Engagement zu liefern. Das Interkulturelle Fest bietet auch in diesem Jahr ein buntes Programm, das die interkulturelle Vielfalt unserer Region zum Ausdruck bringt.

Neben Spezialitäten aus aller Welt, der großen Showbühne mit einem bunt gemischten Programm gibt es wieder ein tolles Programm für Familien, mit vielen spannenden Mitmachaktionen für Jung und Alt.

Traditionell eröffnet wird bereits am Vorabend in Kooperation mit der Stadtbibliothek Ludwigsburg. In diesem Jahr sind Koordinierungsstelle für kommunale Entwicklungszusammenarbeit und die Evangelische Friedenskirchengemeinde weitere Kooperationsparter für einen ganz besonderen Eröffnungsabend.

Die Künstlerin Lahya Aukongo liest aus ihrem autobiographischen Buch „Kalungas Kind“. Noch ungeboren aber schwer verletzt wird Lahya aus den namibischen Bürgerkriegswirren in die DDR eingeflogen. Eine Berliner Pflegefamilie nimmt sie auf und umsorgt sie liebevoll. „Kalungas Kind“ erzählt vom fremd- und zu-Hause-sein in zwei Welten. Dazu gibt es Musik und Poesie von Lahya & Jokaa. Lahya & Jokaa sind zwei humorvolle, engagierte und diskriminierungskritische Musiker_innen. Der Mix aus Soulsongs und Akkustik-Gitarre ist das Fundament dieses Duos.