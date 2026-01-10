Tanz in den Feierabend

17:00 Uhr, der Feierabend ruft – und das nehmen wir wörtlich!

Jeden 1. Donnerstag im Monat verwandeln wir den großen Saal im Neckawa in eine Festung der Freude: Kühle Drinks, entspannte Menschen und vor allem Live-DJs für die geballte Tanzwucht. Und weil wir alle in einem Alter sind, in dem Schlaf heilig ist, ist um 23:00 Uhr wieder Schluss. Dieses Event ist für dich, wenn du... - nicht erst um 23 Uhr losziehen und tanzen möchtest. - eine Alternative suchst, um in entspannter und geschützter Atmosphäre tanzen zu können. - dich sonst bei anderen Tanz-Events zu alt oder unstudentisch fühlst. Lass die Arbeit gehen und feier mit uns in den Abend!