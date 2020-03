Tanz in den Mai

Traditionell gehört der Tanz zum Mai. In vielen Orten wird dazu ein bunt geschmückter Maibaum aufgestellt. In Albstadt bieten zudem die Gastronomen Gelegenheit, ausgiebig das Tanzbein zu schwingen.

Wie in den vergangenen Jahren reicht das Programm dabei von Rock über Reggae, Salsa, Pop, und Country-Music bis Lounge und Electro. Zahlreiche Bars, Kneipen und Lokale öffnen ihre Tore und bieten neben Essen und Getränken ein breitgefächertes Live-Musik-Programm. Der Erwerb einer allgemein gültigen Eintrittskarte berechtigt die Feierwilligen zum Eintritt in alle teilnehmenden Locations.

Es treten lokale Künstler auf, aber ebenso überregional bekannte Musiker und Bands. Von der Stadtmitte in Ebingen aus fährt alle halbe Stunde ein kostenloser Shuttlebus Haltepunkte in der näheren Umgebung an. Da das Auto zuhause bleiben kann, steht der ungetrübten Feierlaune also nichts entgegen.