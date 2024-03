Auch in Bad Rappenau tanzt man am 30. April demWonnemonat Mai entgegen.Die aus Zaberfeld stammende Band „DanceHour“spielt amDienstag, 30. April ab 19.30 Uhrmitreißende Tanzmusik imGroßen Saal des Bad Rappenauer Kurhauses und sorgt für ausgelassene Stimmung.Das Ehepaar Janina und Hartmut Hafner beschert den Besuchern mit einem umfangreichen Repertoire anStandard-und Latein-TanzmusikunvergesslicheMomente.Musik aus Klassik, Oldie, Schlager, Pop und Rock werden professionell, mit Begeisterung und erstklassigem Gesang präsentiert.So wird der Tanz in den Mai zu einer stimmungsvollen Tanzveranstaltung, bei dem jeder gerne das Tanzbein schwingt und mitfeiert