In der Nacht vor dem 1. Mai ist die ganze Stadt auf den Beinen und in Feierlaune. Dabei lassen wir uns natürlich nicht nehmen, mit Euch gemeinsam in den Mai zu Feiern!

Ab 23 Uhr gibt es bei uns das Beste aus mixed Music mit DJ Jalmar, Getränkespecials und jede Menge nette feierwütige Menschen.Dirndl, Tracht und Partypeople vom Wasen sind selbstverständlich willkommen :-)Tischreservierungen unter info@boa-disco.de