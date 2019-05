Musik: Crossover; World; sonstige MusikBeginn: 19:00 Uhr Ende: 20:40 UhrEintritt: 5 Termine für 125,00 € / Wiederholer: 105,00 €Nach erfolgreichem Start der neuen Workshop-Reihe in der Theatergalerie für Frauen mit "Tanz in die Weiblichkeit", gibt es weiterführende Kurse.Dieser Kurs wendet sich an Frauen mit und ohne Vorkenntnisse von Tanz und ist für jede geeignet, die Lust hat über die Bewegung tiefer in sich einzutauchen und sich über den Tanz auszudrücken. Eine kraftvolle Weiblichkeit ist deutlich spürbar in der gesamten sinnlichen Ausstrahlung einer Frau. In ihrem Verhalten, in ihrer Körperhaltung, ihrer Mimik, ihrer Gestik."Eine wahrlich weibliche Frau spürt quasi die Königin in sich. Zelebriere im Tanz deinen fühlenden Körper, löse Blockaden, spüre pure Sinnlichkeit und Lebensfreude. Erfahre die Rückverbindung an deine Urkraft, die Verbindung zur Erde und zum FrauSEIN."Mit Tanzübungen aus dem orientalischen, afrikanischen und dem Modernen Tanz, sowie der Improvisation, werden wir tiefer in die Bewegungen eintauchen die unsere Weiblichkeit ausmachen. Blockaden im Becken werden gelöst, die Hüfte wird geschmeidig, die Haltung stolz und der Gang klar und ausdrucksstark.Wann: An 5 Mittwochen jeweils von 19:00 bis 20:40 Uhr26. Juni, 03., 10., 17. und 24. Juli 2019.