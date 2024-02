„Für mich soll´s rote Rosen regnen …“

Tanz!Lokal-Fans wissen, was es bedeutet, wenn DJ MusicGuru dieses Lied auflegt: eine weitere, wunderbare Tanznacht in der Kapelle geht zu Ende. Das Saallicht geht an, die letzten Gläser werden geleert und glückliche Menschen schweben aus dem Schloss.