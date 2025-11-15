13. Tanz!Lokal mit DJ Music Guru

Tanz!Lokal – die Nacht, in der kein Fuß stillsteht!

Am 15.11. ist es wieder so weit: DJ MusicGuru (alias David Sansi – kein Guru, aber verdammt gut) serviert euch Beats von den 80ern bis heute. Schlager bleibt draußen, dafür gibt’s Balkan, Bollywood und alles, was Hüften in Bewegung bringt – egal ob frisch 30 oder junggeblieben mit Stil.

Ab 19:30 Uhr gehen die Türen auf, gegen 20 Uhr heißt’s: Musik an, Alltag aus!

Unsere charmante Bar Crew versorgt euch mit Getränken – Snacks gibt’s keine, dafür jede Menge Stimmung.

Wer elegante Standardrunden drehen will, darf das – aber auch freies Zappeln, grooviges Wippen und ekstatisches Mitwippen sind ausdrücklich erlaubt. Also: Schuhe an, Sorgen aus.

Ob Solo, im Doppelpack oder mit Tanzrudel – komm vorbei und tanz, als würde keiner zugucken (außer vielleicht die Barcrew).

Es wird wild. Es wird wunderbar.

Es wird dein Abend!