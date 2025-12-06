„Kabinett live“

Kabinett, eine Indie-Rock-Band aus Mannheim, hat sich seit ihrer Gründung Ende 2019 durch einen dynamischen und vielseitigen Sound ausgezeichnet.

Die musikalische Idee hinter Kabinett entstand mit dem Wunsch, einen durch Synthesizer geprägten Indie- und Elektro-Pop zu kreieren. Schnell kamen durch alle Bandmitglieder Einflüsse aus Funk, Disco und Rock hinzu, was zu einem charakteristischen Sound führte. Der rauchige Leadgesang von Frontmann Josê Sommer, gepaart mit den mehrstimmigen Backingvocals der Band, ist ein unverkennbares Alleinstellungsmerkmal. Instrumental zeichnet sich Kabinett durch den intensiven Einsatz von Synthesizern, treibende Basslines, komplexe Drumbeats und teils sphärisch-experimentelle, teils eingängige Gitarren aus.

Die Band lässt sich von Künstlern wie Foals, Mando Diao, Arctic Monkeys, sowie Nothing But Thieves, The Killers und De Staat inspirieren.

Derzeit arbeitet die Band an neuen Veröffentlichungen und plant für 2025 weitere Live-Auftritte.