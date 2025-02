Nicklas Sahl (DK) - Singer Songwriter aus Dänemark

Nicklas Sahl ist derzeit einer der größten Breakthrough Artists der dänischen Musikszene – seit seinem Debüt im Jahr 2018 sind die Songs des Popsängers und Songwriters Nicklas Sahl unaufhaltsam in die Ohren und Herzen seiner Fans gewandert.

Er debütierte mit dem Song „Hero“ und schaffte es, sich in Rekordzeit mit seinem außergewöhnlichen Talent einen Namen zu machen. Nachdem Debut-Album „Planets“, das #4 der dänischen Airplay-Charts und Gold-Status verbuchte, war er der zweitmeist ge-gespielte Musiker im dänischen Radio. 2020 und 22 folgten die nächsten Alben, nicht minder erfolgreich. Der Erfolg des Musikers speist sich unbedingt aus seiner mitreißenden Performance: Live beschert Nicklas Sahl eines dieser Erlebnisse, an die man sich lange erinnert. Mit seiner Gitarre und seiner unglaublichen Stimme zeigt er sofort sein Starpotential und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn hier in Deutschland genauso auf Festivals und Touren sehen wie in Dänemark