Archiv der Körper

Es waren einmal Parolen: Women Supporting Women!

Das Private ist politisch! Mein Bauch gehört mir! Empowerment! Nein heißt Nein! Text Me When You Get Home! — Unterschiedliche Jahrzehnte, unterschiedliche Parolen und doch steht immer der weibliche Körper im Mittelpunkt.

Es waren einmal Fragen… Warum fällt es uns oft so schwer, unseren eigenen Körper wertzuschätzen, auf ihn aufzupassen, uns mit ihm wohlzufühlen und die eigenen Grenzen kennenzulernen und auszusprechen? Und warum ist es für alle Menschen wichtig, über diese Themen zu sprechen und daraus zu lernen?

Es waren einmal Mädchen und junge Frauen, die im Spannungsfeld zwischen den eigenen körperlichen Veränderungen und einem jahrhundertelangen Kampf um körperliche Selbstbestimmung aufwachsen!

Es ist die Regisseurin Denise Hafermann und ihr Team, die sich auf die Suche nach der Geschichte und den Geschichten des weiblichen Körpers begeben haben: von den persönlichen Tagebucheinträgen bis hin zu den politischen Errungenschaften der Frauenbewegungen!