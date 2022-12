Leichte Turbulenzen

Eben war noch alles ruhig, und plötzlich ist es da:

Das Chaos. Zwischen der Sehnsucht nach Struktur und dem Sich-in-den-Moment-fallen-lassen, da schlummert es. Und auch dort, wo der eine einen Plan hat und die andere einen ganz anderen. Auf einmal ist das Chaos wach und rüttelt und schüttelt alles durcheinander!

Felix Berner schmiedet in einem Tanzstück für Menschen ab 2 Jahren viele Pläne und lässt noch viel mehr dazwischenkommen — mal einen Wecker, mal die Bedürfnisse eines anderen Menschen. Dabei ist es gar nicht immer leicht, sich selbst oder das Gegenüber zu verstehen: Warum ist das für dich gerade so wichtig? Und wie kann ich dir zeigen, was ich brauche? Die beiden PerformerInnen wollen wissen, woher so ein Aufruhr eigentlich kommt und warum meine Freiheiten manchmal für dich pures Chaos sind. Sie probieren auf der Bühne, wie sie das Durcheinander bändigen können, tauchen ein in wilde Spielfreude, in tiefe Versenkung, taumeln, rumoren und tosen durch alle Farben des Chaos.