Fortbildung 3,2,1, Los! Theaterspielen in Kita und Grundschule

In dieser Fortbildung möchten wir euch mit unseren Lieblingsübungen für die Arbeit mit Kindern zwischen 5 und 8 Jahren vertraut machen. Ihr lernt theaterpädagogische Grundprinzipien kennen, die auf unterschiedliche Themen angewendet werden können und sich durch einfache Tricks an die jeweilige Altersgruppe anpassen lassen. Im Fokus stehen Spiele und Übungen, die schnell und ohne großen Aufwand in den Alltag integriert werden können, die das soziale Miteinander stärken oder einfach Spaß machen. Darüber hinaus geben wir Anregungen dazu, wie aus einem simplen Spiel auch eine kleine Bühnenpräsentation entstehen kann.