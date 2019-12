Nach einführenden Übungen in unserem Atelier lassen Sie sich von den zahlreichen Darstellungen der Tänzerinnen und Tänzer in der Ausstellung inspirieren. So entdecken Sie die Werke beim Tanz mit dem Zeichenstift im wahrsten Sinne des Wortes mit der eigenen Hand.

Zeichenutensilien werden gestellt, jedoch kann gerne eigenes Arbeitsmaterial mitgebracht werden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Workshop eignet sich für Jugendliche und Erwachsene.

Max. Teilnehmerzahl: 12 Personen