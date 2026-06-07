Tanz mit der Band Last Minute

Partyabend im Rahmen des Kinderfestes

Sportplatz Zell unter Aichelberg Kirchheimer Str. 8, 73119 Zell unter Aichelberg

Die Partyband Last Minute bietet Live-Musik vom Feinsten! Die im Landkreis bekannte Band bringt die richtige Energie und spritzigen Charme auf die Bühne.

Mit einem breitgefächerten Repertoire von aktuellen Chart-Hits über Klassiker der Rock- und Popgeschichte bis hin zu stimmungsvoller Tanzmusik sorgen die fünf Musiker dafür, dass der Abend unvergesslich wird.

Einlass ab 16 Jahren bis Mitternacht.

Info

Sportplatz Zell unter Aichelberg Kirchheimer Str. 8, 73119 Zell unter Aichelberg
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