Tanz mit der Band Last Minute

Die Partyband Last Minute bietet Live-Musik vom Feinsten! Die im Landkreis bekannte Band bringt die richtige Energie und spritzigen Charme auf die Bühne.

Mit einem breitgefächerten Repertoire von aktuellen Chart-Hits über Klassiker der Rock- und Popgeschichte bis hin zu stimmungsvoller Tanzmusik sorgen die fünf Musiker dafür, dass der Abend unvergesslich wird.

Einlass ab 16 Jahren bis Mitternacht.