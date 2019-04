Tanz und Meditation für Frauen und Männer

Meditative Tänze zu verschiedenen Musiken und Choreografien sind ein Angebot, achtsam auf unserem Lebens-Weg zu sein, den eigenen Weg zu erkennen, sich zu entdecken und neue Schritte zu wagen. Durch Körperwahrnehmungsübungen und Wiederholungen wird Meditation im Tanzen erlebbar. Frühlingskräfte - LebenskräfteKnospen und Keime in der Natur entfalten ihre Kräfte. Welche Kräfte wollen in uns zur Entfaltung kommen und in unserem Leben Raum nehmen? Vom großen Wunder des Frühlingserwachens wollen wir uns anstecken lassen.Eingeladen sind alle Menschen, die die heilsame Wirkung der Tänze im Kreis kennen oder entdecken wollen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung und Schuhe, Getränke und Gebäck zum miteinander teilen.