Es gibt viele Wege, die vor dir liegen. Gerade, verschlungen, hügelig, zugewuchert, steinig oder blütenreich. Sie laden ein, sie zu entdecken. Welches ist dein Weg?

Wohin willst du gehen Öffne dich. Beim Gehen, beim Tanzen wirst du deinen ganz eigenen Weg finden. Erspüre ihn. Tanze ihn. Er wartet auf dich.

Jeden Tag neu sind wir unterwegs auf unserem Lebensweg. Die Wegstrecken sind immer wieder ganz unterschiedlich, mit jeweils anderen Qualitäten und Herausforderungen. So wollen wir an diesem Tanztag in der Klosterkirche Lobenfeld verschiedene Wege tanzen:

Wege zur Mitte und in die Weite des Raumes, einsame Wege und solche mit einem anderen Menschen und Wege in der Gemeinschaft der ganzen Gruppe. Vielleicht kann in unserem Tanz die Ahnung aufblühen, dass Gott alle diese Wege mit uns geht.

Sie sind herzlich eingeladen – auch ohne Vorkenntnisse – sich mit uns auf den Tanz-Weg zu machen. Unser Tanzen im Kreis speist sich vor allem aus den wunderbaren Choreographien von Nanni Kloke und Friedel Kloke-Eibl.

Leitung: Dorothea Schnitzler

www.schnitzler-heddesheim.de