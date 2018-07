Tanzabend zu Live-Musik

× Erweitern Big-Band des Musikvereins Umpfertal e. V. Big-Band des Musikvereins Umpfertal e. V.

Tanzen zu Live-Musik mit der Big-Band MV Umpfertal Wer gerne zu guter Live-Musik im Big-Band-Sound tanzt oder auch nur einen schönen Abend mit Freunden verbringen möchte, findet im Kurhaus-Kursaal in Bad Mergentheim ausreichend Gelegenheit.

Neben dem seit Jahren stattfindenden sehr erfolgreichen „Let’s dance“-Abend bietet nun die Big-Band des Musikvereins Umpfertal e. V. aus Boxberg eine weitere Möglichkeit zum TANZEN an. Das Repertoire reicht vom klassischen Wiener Walzer über den Pasa Doble "Espana Cani", von heißen Samba-Rhythmen bis hin zu modernen Rock-Arrangements. Im Big-Band-Sound Glenn Millers das Publikum „In the Mood“ zu bringen beherrschte die Band ebenso gekonnt wie die etwas härteren Töne, Marke Tina Turner „Simply the Best“ sowie die moderne Big-Band-Musik von Michael Buble oder dem einfühlsamen „If you don’t know me by now“ von Simply Red. Die begeisternd aufspielende Big-Band macht diesen Abend mit ihren swingenden und groovigen Rhythmen, den satten Bläsereinsätzen, den gefühlvollen Solis sowie durch ausdrucksstarken Gesang zu einem unvergesslichen TANZ-Vergnügen.